Sport Kort: Skiester Shiffrin evenaart record Stenmark in wereldbeker

Skiester Shiffrin evenaart record Stenmark in wereldbeker

21.42 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft met haar 46e wereldbekerzege op de slalom het record van Ingemar Stenmark geëvenaard. De Zweed won in de jaren 70 en 80 ook 46 wereldbekerwedstrijden op één onderdeel, de reuzenslalom. De 26-jarige Shiffrin evenaarde dat record voor eigen publiek in Killington.

Het leidde tot tranen bij de geëmotioneerde Amerikaanse. „Iedereen zou zulke records graag op zijn naam willen hebben staan”, zei Shiffrin, die die Slowaakse Petra Vlhova nu aftroefde. Vlhova had vorige week bij de wereldbekerwedstrijden in het Finse Levi beide slaloms gewonnen, Shiffrin werd steeds tweede. De Slowaakse zette in Killington in de eerste run ook de beste tijd neer, maar maakte een fout tijdens de tweede run.

„Het was een gevecht”, zei Shiffrin tussen de tranen door. „Ik maakte in de tweede run een klein foutje, maar die van Petra was groter. Het was geweldig om het publiek onderaan de piste te horen toen ik klaar stond bij de start.” De Amerikaanse won voor de vijfde keer een slalom voor de wereldbeker in Killington. De tranen kwamen ook omdat ze voor het eerst sinds de dood van haar vader Jeff, begin vorig jaar, weer in eigen land racete.

Shiffrin vierde in totaal haar 71e wereldbekerzege. Stenmark boekte 46 overwinningen op de reuzenslalom en 40 op de slalom in de wereldbeker.

Wereldbekercross Antwerpen geschrapt wegens coronamaatregelen

19.32 uur: De Scheldecross in Antwerpen gaat zondag 5 december niet door. De negende veldrit om de wereldbeker is geschrapt vanwege de coronamaatregelen die momenteel in België gelden.

De Scheldecross is volgens organisator Golazo „traditioneel een ontmoetingsplaats van alle Antwerpenaren die van cyclocross en sfeer houden.” Golazo zag in de extra maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers te waarborgen een obstakel voor een sfeervol evenement.

De wereldbekercyclus wordt nu op 12 december vervolgd met een cross in het Italiaanse Val di Sole. Op zaterdag 18 december volgt dan een cross in Rucphen. Daar keert wereldkampioen Mathieu van der Poel terug in de modder, voor zijn eerste veldrit van dit seizoen. Publiek is bij die wedstrijd niet welkom.

Cricketbond moet zowel mannen- als vrouwenploeg uit Afrika halen

18.45 uur: De Nederlandse cricketbond moet zowel de nationale mannen- als vrouwenploeg zien weg te krijgen uit Afrika. De mannen zijn in Zuid-Afrika voor een serie wedstrijden, de vrouwen zitten in Zimbabwe voor een WK-kwalificatietoernooi. Vanwege de vondst in het zuiden van Afrika van een nieuwe variant van het coronavirus, die vermoedelijk besmettelijker is dan de vorige varianten, hebben heel wat landen reisbeperkingen ingesteld voor vluchten uit dit gebied.

Zaterdag werd al de wedstrijdenserie van de cricketers in en tegen Zuid-Afrika afgebroken. De Nederlandse ploeg blijft voorlopig in het hotel zitten, in afwachting van de terugreis. Een woordvoerder van de Nederlandse bond KNCB verwacht dat de spelers pas aan het einde van komende week in het vliegtuig kunnen stappen. „Het verandert steeds met de beschikbare vluchten. Het ene moment denk je: het is geregeld. Maar even later blijkt het toch weer anders te zijn.”

De internationale cricketfederatie ICC besloot ook de kwalificatiewedstrijden van de vrouwen in Zimbabwe voor het WK van volgend jaar af te gelasten. Nederland zou het maandag opnemen tegen West-Indies. De ICC draagt zorg voor de terugreis van alle deelnemende landen. „Als grote sportorganisatie heeft de ICC veel meer impact dan wij hebben, ze zijn daar nu druk mee bezig”, aldus een woordvoerder van de KNCB.

Voor de terugreis moeten alle spelers zich twee keer laten testen op het coronavirus. Bij terugkeer in Nederland geldt een quarantaineplicht voor alle reizigers uit het zuiden van Afrika. „En dus ook voor onze ploegen. Al zijn de spelers waarschijnlijk vaker en beter getest dan alle andere passagiers aan boord. Op de toernooien worden ze dagelijks getest en zitten ze constant in een ’bubbel’.”

Foppen en Vastenburg grijpen crosstitels bij Warandeloop

17:55 uur De atleten Mike Foppen en Jip Vastenburg hebben bij de Warandeloop in Tilburg de Nederlandse titels op de cross gegrepen.

Foppen was met 29.56 minuten de snelste Nederlander over 10 kilometer, voor Tom Hendrikse en Bas van Hooren. Vastenburg legde de 8000 meter af in 27.43 minuten en bleef Silke Jonkman en Ineke van Koldam voor.

Foppen eindigde in de Warandeloop als tweede. De Zwitser Jonas Raess klopte hem in de sprint. Vastenburg werd in het internationale veld eveneens tweede. Ze finishte 5 seconden achter de voor Zweden uitkomende Meraf Bahta.

Hockeyers kloppen olympisch kampioen België in Pro League

16:22 uur De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste zege geboekt in de Pro League. In het Wagener-stadion was Oranje zondag met 2-1 te sterk voor olympisch en wereldkampioen België. Vrijdag hadden beide ploegen elkaar bij het debuut van bondscoach Jeroen Delmee ook al getroffen. Toen werd het gelijk (2-2) en pakte Nederland een extra punt via de shoot-outs.

In het vanwege de coronamaatregelen lege stadion kwam Oranje al vroeg op voorsprong. Thijs van Dam opende uit de rebound de score. Binnen 5 minuten stond het zelfs al 2-0 door een treffer van Dennis Warmerdam, zijn eerste voor Oranje in zijn tweede interland.

Nog voor rust volgde de 2-1. Alexander Hendrickx passeerde de debuterende doelman Derk Meijer uit een strafcorner. Daarbij bleef het in Amstelveen waar ook Imre Vos, Tjep Hoedemakers en Tim Swaen hun eerste minuten in Oranje maakten.

Pim Ronhaar verrast in wereldbeker

17:15 uur De Nederlandse veldrijder Pim Ronhaar heeft voor het eerst een podiumplaats behaald in een wereldbekercross voor eliterenners. De pas 20-jarige coureur uit Hellendoorn besliste in het Franse Besançon de strijd om de derde plaats met de Belg Michael Vanthourenhout in zijn voordeel. Dat gebeurde op ruim anderhalve minuut achter het Belgische duo Eli Iserbyt en Toon Aerts, dat de hele cross voorop reed.

Iserbyt bleek de sterkste. Voor de crosser van Pauwels Sauzen - Bingoal was het al zijn vijfde wereldbekerzege van het seizoen.

Ronhaar, de regerend wereldkampioen bij de beloften, was zaterdag in de Urban Cross van Kortrijk uit de strijd om de X2O-Trofee al de beste. Toen reed hij nog tussen zijn leeftijdsgenoten. In Besançon reden de beloften gewoon mee tussen de meer ervaren renners. „Ik wist wel dat ik goed was na mijn overwinning in Kortrijk, maar op een podiumplaats had ik zeker niet gerekend”, vertelde Ronhaar, ploeggenoot van Aerts bij Baloise Trek Lions.

Ronhaar voelde zich thuis op het zware modderparcours in de Oost-Franse stad. „Dit is een cross voor jongens met een grote motor en die heb ik. Ik kan lang een stevig tempo rijden. Dat heb ik vandaag ook laten zien”, vertelde Ronhaar.

Ronhaar noemde zijn podiumplaats „supergaaf” en een goede motivatie voor de rest van het seizoen. „En natuurlijk wil ik straks mijn wereldtitel zien te prolongeren. Maar dat is, ondanks mijn derde plaats hier, zeker geen vanzelfsprekendheid.” Corné van Kessel was op de vijfde plaats de tweede Nederlander.

Lucinda Brand ook in Besançon oppermachtig

14:40 uur Veldrijdster Lucinda Brand heeft in het Franse Besançon op overtuigende wijze de achtste cross om de wereldbeker gewonnen. Voor de wereldkampioene van Baloise Trek Lions was het haar derde zege in de competitie over in totaal zestien wedstrijden. De Rotterdamse heeft ook de leiding in het klassement.

Brand won zaterdag ook al een cross in Kortrijk om de X2O-Trofee. Haar zege in Besançon deed denken aan de manier waarop ze vorige week in Merksplas een overwinning boekte in de Superprestige. Ook nu reed ze vrijwel van start tot finish alleen voorop. De Canadese Maghalie Rochette verraste met de tweede plaats. De 28-jarige Rochette won twee jaar geleden al eens een wereldbekercross. Dat was haar enige podiumplaats in de mondiale competitie tot nu toe. De Texelse Denise Betsema finishte als derde.

Verdediger Ramos debuteert voor PSG

12:52 uur Sergio Ramos maakt zondag zijn langverwachte debuut voor Paris Saint-Germain. De verdediger verschijnt aan de aftrap van het uitduel met Saint-Étienne.

Ramos verruilde Real Madrid aan het einde van het vorige seizoen voor PSG. Maar vanwege blessures moest hij zijn debuut steeds uitstellen. Ramos debuteerde afgelopen week al in de selectie van PSG. Maar de Spanjaard mocht niet invallen tegen Manchester City in de Champions League.

Georginio Wijnaldum ontbreekt bij PSG. Hij kampt met een knieblessure.

Michael Korrel pakt brons in Abu Dhabi

12:10 uur Michael Korrel heeft een bronzen medaille overgehouden aan de Grand Slam van Abu Dhabi. De Nederlander, uitkomend in de klasse tot 100 kilogram, verloor in de tweede ronde van de Rus Matvej Kanikovski maar knokte zich vervolgens via de herkansing naar een plak. Hij was eerst te sterk voor Aklmoerodbek Choedojberdijev uit Oezbekistan en won vervolgens ook van de Belg Toma Nikiforov.

Concurrent van Jeffrey Herlings breekt been

10.07 uur: De Franse motorcrosser Romain Febvre is hard gevallen tijdens de supercross van Parijs. Volgens diverse media heeft hij een kuit- en scheenbeen gebroken.

De 29-jarige Febvre wacht een operatie. Hij eindigde dit seizoen in de MXGP-klasse als tweede, achter Jeffrey Herlings. Febvre slaagde er in 2015 wel in de wereldtitel te veroveren. Op 20 februari staat in het Engelse Matterley Basin de eerste race van het nieuwe seizoen in de MXGP-klasse op de agenda.

Achtste plaats voor snowboarder Glenn de Blois in China

09.37 uur: Snowboarder Glenn de Blois is als achtste geëindigd in de eerste wereldbekerwedstrijd op het onderdeel cross van het seizoen. Hij kwam als laatste over de streep in de troostfinale van de wedstrijd in het Chinese Secret Garden.

De Blois maakte kennis met het parcours waar over twee maanden om olympische medailles wordt gestreden. Hij zorgde eind januari in Italië voor een primeur door als eerste Nederlander een wereldbekerwedstrijd te winnen op het onderdeel cross. De Blois plaatste zich daarmee ook direct voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Peking.

Devin Booker leidt Phoenix Suns naar zestiende zege op rij in NBA

09.23 uur: Devin Booker heeft de basketballers van Phoenix Suns aan de zestiende zege op rij in de NBA geholpen. Hij maakte maar liefst 30 punten in het gewonnen duel met Brooklyn Nets (113-107).

Kevin Durant kon de Nets met 39 punten niet aan succes helpen. Phoenix Suns vierde de zeventiende zege van dit seizoen en staat samen met Golden State Warriors bovenaan in de Western Conference. Beide ploegen strijden dinsdag in een onderling duel om de koppositie.

Nederlandse golfers houden hoofd koel in Afrikaanse paniek

08.01 uur: Terwijl heel wat golfers proberen om Zuid-Afrika zo snel mogelijk te ontvluchten, hebben de Nederlanders Darius van Driel, Daan Huizing en Lars van Meijel besloten nog zeker een week te blijven. „Het is chaos. We weten niet wat ons te wachten staat als we teruggaan naar Nederland, dus daarom blijven we maar”, zegt Van Driel. „Alles gaat hier door alsof er niets aan de hand is, dat maakt al die paniek eigenlijk ook zo raar.”

Het bericht dat in het zuiden van Afrika een nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant van het coronavirus is vastgesteld, zorgde voor een chaotisch einde van het Joburg Open. Heel wat golfers pakten vrijdag al hun spullen en namen het eerste vliegtuig terug naar huis. „Het leek wel een kettingreactie. Eerst kwam het bericht dat er een nieuwe virusvariant was opgedoken. Toen heel wat landen besloten hun luchtruim te sluiten, raakte iedereen in paniek. Heel wat jongens wilden meteen weg.”

Het toernooi werd met een dag ingekort, maar de derde en laatste ronde kon zaterdag vanwege het slechte weer ook niet worden gespeeld. De Europese Tour regelde voor de overgebleven golfers een chartervlucht naar Dubai. „Ik had me daar eerst voor opgegeven”, zegt de 32-jarige Van Driel. „Maar vanaf Dubai had je het zelf moeten uitzoeken. En de prijs was zo hoog dat ik net zo goed rechtstreeks naar Amsterdam had kunnen vliegen. Maar ja, die vlucht was al weg. Ik heb naar andere vluchten gekeken, maar die zijn er vrijwel niet of je moet belachelijke bedragen betalen. Daarom dacht ik: ik kan net zo goed hier blijven.”

Huizing en Van Meijel besloten hetzelfde te doen. „We zitten gelukkig in een ’bubbel’ en hebben niet zoveel contact met anderen”, aldus Van Meijel. „Je merkt hier niets van paniek.” Van Driel beaamt dat. „In het hotel waar wij zitten, was vrijdag een kinderfeestje. En nu is er beneden een huwelijksfeest aan de gang, we voelen de bass door de vloer heen. De rest van de wereld is in paniek, maar in Zuid-Afrika lijkt het alsof er niets aan de hand is.”

Het trio doet komende week mee aan het South African Open in Sun City en gaat daarna alsnog proberen terug naar eigen land te komen. „Ik ben golfer geworden omdat ik het spel heel leuk vind”, aldus Van Driel. „Als ik naar huis ga, kan ik alleen trainen. Dan speel ik liever een toernooi, daar word ik beter van. Het is hier bovendien lekker weer. Ik heb mijn ticket omgeboekt en ga nu een week eerder terug dan gepland. Mits KLM gewoon blijft vliegen. Zo niet, dan hoop ik dat de regering ons komt ophalen. En anders vieren we maar kerst in Zuid-Afrika.”