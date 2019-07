Caleb Ewan (l) zij aan zij met Dylan Groenewegen Ⓒ REUTERS

Nîmes - “Dit is de hel, er staat in deze regio altijd wind. Tijdens de tweede rustdag is de balans opgemaakt van welke sprinters er na de bergen nog in koers zijn, want we zien elk jaar dat er snelle mannen sneuvelen”, blikt oud-renner Michael Boogerd vooruit op de zestiende etappe in de Ronde van Frankrijk.