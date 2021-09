Bauke Mollema na snoeiharde klapper: ’Het lijkt oké’

,,Het was een harde klapper, maar het lijkt wel oké. Ik kon in ieder geval verder fietsen. Heb wel wat last van een stijve rug, maar geen diepe wonden. De laatste etappe moet ik even kijken of het gaat en of ik voluit kracht kan zetten.”

Mollema is komende week tijdens de WK in Vlaanderen een belangrijke schakel in de mixed relay en een van de troeven voor de wegrit bij de mannen. De Groninger pakte vorige week tijdens de EK nog brons op de relay en eindigde tijdens de wegrace op de Spelen als vierde.

De renner van Trek-Segafredo - tweede in de eerste etappe - kon in de voorlaatste rit in Luxemburg een bocht niet houden en vloog over de kop. Bij de landing brak een deel van zijn fiets af. De renner van Trek-Segafredo reed de tijdrit op een andere fiets uit en kwam binnen op ruim 4 minuten van winnaar Mattia Cattaneo.

Almeida nam de leiderstrui weer over van Marc Hirschi. De Zwitser moest 47 seconden toegeven op zijn Portugese concurrent, die in het algemeen klassement slechts 4 tellen achter Hirschi stond. Almeida heeft nu 43 seconden voorsprong op Hirschi en 50 seconden op Cattaneo.