Video: snoeiharde valpartij Bauke Mollema

De 34-jarige Nederlander miste een bocht en kwam al slippend in aanraking met een stootkussen. Vervolgens sloeg Mollema over de kop. Het goede nieuws: de renner van Trek-Segafredo stapte wel weer op zijn fiets.

Mollema bezette tot vrijdag de achtste plek in het algemeen klassement. Eerder in de week stond Mollema nog tweede, maar in de bergrit van woensdag moest de allrounder passen en zakte weg in het klassement.

De routinier zit ook bij de WK-selectie van Nederland voor de mondiale titelstrijd, volgende week in het Belgische Leuven.