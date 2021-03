Proef met kwalificatieraces nabij in Formule 1

„We willen het weekeinde op die manier wat uitbreiden en fans meer geven om naar te kijken”, legde Ross Brawn, de technisch directeur van de Formule 1, in Bahrein uit. „Op vrijdag heb je dan al de kwalificatie voor de kwalificatierace op zaterdag. Belangrijkste is wel dat de Grand Prix blijft behouden. De winnaar van een weekeinde moet nog steeds de sterkste en meest succesvolle coureur zijn. We willen ontdekken hoe het loopt en proberen het dit jaar bij drie races uit. Als het niet werkt trekken we onze handen ervan af. Maar ik ben er wel optimistisch over.”

De kwalificatierace zal zo’n honderd kilometer lang zijn. Vermoedelijk verdient de top-3 van die kwalificatie ook nog enkele punten voor de WK-stand. Teambazen Toto Wolff (Mercedes) en Christian Horner (Red Bull) lieten in Bahrein al weten open te staan voor het huidige idee, met als gemene deler dat de kernwaarden van de sport niet te veel moeten worden aangetast en de Grand Prix op zondag de hoofdmoot blijft. Mercedes stemde vorig jaar bijvoorbeeld tegen een idee om op zaterdag een kwalificatierace te rijden met een reversed grid, wat betekent dat de beste teams achteraan moeten starten.

Naar verwachting krijgt het nieuwe idee van de kwalificatieraces snel groen licht. De FIA, Formule 1-leiding en de tien teams moeten er nog over stemmen.