Australische profvoetballer Joshua Cavallo maakt bekend homoseksueel te zijn

„Hoi iedereen, er is iets persoonlijks dat ik met iedereen wil delen. Ik ben een voetballer en ik ben homoseksueel”, laat Cavallo weten in een videoboodschap op het Instagram-account van zijn club.

„Toen ik opgroeide voelde ik altijd de behoefte om mezelf te verbergen”, vertelt Cavallo. „Ik ben er klaar mee om zo goed mogelijk te presteren en tegelijkertijd dit dubbelleven te leiden. Het is uitputtend. Ik wil niet dat iemand dit meemaakt. Ik dacht dat mensen mij anders zouden gaan behandelen, dat ze slechte dingen over me zouden zeggen, of me anders zouden behandelen. Dat is niet het geval.”

Adelaide United is trots op de jonge verdediger, voor wie het brengen van de boodschap een heel lastige aangelegenheid was. „We zullen je altijd steunen”, laat de club weten. Ook regent het positieve reacties op het bericht.