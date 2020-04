Olympique Lyon ontkent breuk met Depay

„We werken er elke dag aan”, liet hij weten op de website van zijn club. „Ik heb persoonlijk veel contact met hem. We hebben hem een aantal voorstellen gedaan, maar daar heeft hij nog geen uitsluitsel op gegeven. We hebben dus nog geen akkoord, maar van een breuk in de onderhandelingen is geen sprake.”

Depay (26) kwam in januari 2017 over van Manchester United. De ex-spits van PSV ondertekende destijds in Lyon een contract tot medio 2021. De Franse club liet in december vorig jaar al doorschemeren het contract met de Nederlandse international graag te willen verlengen.

Depay revalideert momenteel nog van een kruisbandoperatie. Hij zou naar verluidt openstaan voor een nieuw avontuur, het liefst bij een Europese topclub.