Sport Kort: Springruiter Kevin Jochems blijft leider West-Europese League

Cilic wint toernooi in Sint-Petersburg

17.31 uur: Marin Cilic heeft het tennistoernooi van Sint-Petersburg gewonnen. De 33-jarige Kroaat was in de eindstrijd te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 7-6 (3) 4-6 6-4.

Cilic, de voormalige nummer 3 van de wereldranglijst, versloeg zaterdag in de halve finale Botic van de Zandschulp (6-3 6-3). De 26-jarige Nederlander, de mondiale nummer 69, speelt dit jaar nog één toernooi. Over een week sluit hij zijn seizoen af op het indoortoernooi van Stockholm.

Cilic verloor vorige week de finale van het toernooi van Moskou. De Rus Aslan Karatsev was in twee sets te sterk voor hem (6-2 6-4). Cilic begon het toernooi van Sint-Petersburg als nummer 35 van de wereldranglijst.

Springruiter Jochems behoudt leiding na zevende plaats in Lyon

17.00 uur: Springruiter Kevin Jochems is als zevende geëindigd in de wereldbekerwedstrijd van Lyon. Hij maakte met zijn hengst Turbo Z in de beslissende omloop een springfout. Jochems won twee weken geleden in Oslo de openingswedstrijd en blijft de tussenstand van de West-Europese League aanvoeren.

De Zwitser Martin Fuchs won de wereldbekerwedstrijd in Lyon. Hij deed dat met de in Nederland gefokte hengst Chaplin. Fuchs staat nu tweede in het klassement. Jochems werd vrijdag met zijn tweede paard Emmerton vierde in de Grote Prijs van Lyon.

Zverev verovert vijfde titel in 2021

16.40 uur: Olympisch tenniskampioen Alexander Zverev heeft het ATP-toernooi in Wenen op zijn naam geschreven. De 24-jarige Duitser was in de finale in twee sets te sterk voor de Amerikaan Frances Tiafoe: 7-5 6-4.

Zverev verdiende met zijn vijfde titel in 2021 ruim 275.000 euro. Hij zegevierde eerder dit jaar in Acapulco, Madrid, Tokio (Olympische Spelen) en Cincinnati. Zverev heeft nu achttien toernooien op de ATP Tour gewonnen. Tiafoe (23) blijft vooralsnog op één eindzege staan.

Voor Zverev was het zijn zesde overwinning in zeven onderlinge duels met Tiafoe.

BMX'ster Smulders grijpt ondanks dubbel succes naast wereldbeker

15.38 uur: BMX'ster Laura Smulders is er niet in geslaagd de wereldbeker te veroveren. De renster van Team TVE Sport won zondag ook de tweede manche in het Turkse Sakarya nadat ze zaterdag ook al de beste was geweest. Het was niet genoeg om het gat met de Colombiaanse Mariana Pajón te dichten. Pajón had genoeg aan twee derde plaatsen om Smulders voor te blijven.

Pajón won twee van de acht manches om de wereldbeker dit seizoen. Smulders won er vier, maar had de twee rondes eind mei in de Colombiaanse hoofdstad Bogota laten lopen. Zondag hield Smulders in de finale de Amerikaanse Felicia Stancil en Pajón achter zich. Het was hetzelfde podium als zaterdag toen Merel Smulders nog vierde werd. De winnares van brons op de Olympische Spelen van Tokio haalde op zondag de finale niet.

Bij de mannen was de eindzege in de wereldbeker voor de Zwitser Simon Marquart. Olympisch kampioen Niek Kimmann reed dit jaar alleen de eerste twee wereldbekerwedstrijden.

Nederlandse veldrijdsters in Overijse geklopt door Hongaarse

14.49 uur: De Hongaarse veldrijdster Kata Blanka Vas heeft de wereldbekerwedstrijd in Overijse op haar naam geschreven. De 20-jarige Hongaarse klopte in de Druivencross alle Nederlandse rensters. Puck Pieterse eindigde als tweede, wereldkampioene Lucinda Brand werd derde.

Denise Betsema, na haar zege van vorige week in Zonhoven de leider in het wereldbekerklassement, nam al snel de leiding op het glibberige en lastige parcours in België. Betsema bouwde een aardige voorsprong op, maar twee valpartijen zorgden ervoor dat ze werd achterhaald. Vas nam het initiatief over, met de 19-jarige Pieterse vlak achter zich.

De Hongaarse kwam na vijf rondes solo over de finish en vierde in de 'Moeder aller Crossen', de bijnaam van de Druivencross, haar eerste zege in de wereldbeker. "Of ik nu de beste ben? Dat denk ik niet. Maar ik ben wel heel blij met mijn overwinning", zei Vas, die rijdt voor de Nederlandse ploeg SD Worx. Pieterse kwam 15 seconden later als tweede over de finish. Brand won de sprint om de derde plaats van Betsema.

Liverpool zonder Keïta tegen Atlético in Champions League

12.09 uur: Trainer Jürgen Klopp van Liverpool rekent woensdag in de Champions League tegen Atlético Madrid niet op Naby Keïta. De middenvelder moest zich zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-2) al snel laten vervangen. „Hij voelde iets in zijn hamstring”, zei Klopp. „Hij laat een scan maken, maar hij zou de eerste speler zijn die na hamstringklachten al weer klaar is voor de volgende wedstrijd. Dus ik zie het niet gebeuren dat hij kan spelen tegen Atlético.”

Keïta verscheen enigszins verrassend aan de aftrap tegen Brighton. Hij was een week eerder geblesseerd uitgevallen in de met 5-0 gewonnen confrontatie met Manchester United na een charge van Paul Pogba, die daarvoor de rode kaart kreeg. Keïta hervatte afgelopen week de training en was volgens Klopp fit genoeg om te starten, maar het duel met Brighton duurde voor hem slechts 20 minuten. De middenvelder uit Guinee werd vervangen door Alex Oxlade-Chamberlain.

Liverpool ontvangt de Spaanse kampioen Atlético Madrid woensdag op Anfield. Twee weken geleden won de Engelse ploeg in Madrid met 3-2, dankzij doelpunten van Mohamed Salah (twee) en Keïta

Basketballers Bulls bezorgen Utah Jazz eerste nederlaag

09.55 uur: De basketballers van Utah Jazz zijn als laatste ploeg hun ongeslagen status in de NBA kwijt. Na vier overwinningen verloor de ploeg uit Salt Lake City bij Chicago Bulls: 107-99. DeMar DeRozan maakte 32 punten voor de Bulls, die ook goed aan het seizoen zijn begonnen.

De basketballers uit Chicago vierden hun vijfde zege van het seizoen. Ze incasseerden donderdag tegen New York Knicks hun eerste nederlaag (103-104).

Golden State Warriors nam in de westelijke divisie de eerste plaats over van Utah Jazz door Oklahoma City Thunder te verslaan: 103-82. Dat betekende de vijfde overwinning voor de Warriors, die ook pas één keer verloren.

Kampioen Milwaukee Bucks moest al de derde nederlaag van het seizoen incasseren. Ondanks 28 punten en 13 rebounds van vedette Giannis Antetokounmpo verloren de Bucks met 102-93 van San Antonio Spurs. Voor die ploeg betekende dat de tweede competitiezege. Miami Heat boekte bij Memphis Grizzlies de vijfde overwinning (129-103) en deelt daarmee met de Bulls, New York Knicks en Washington Wizards de eerste plaats in het oosten. De Wizards klopten Boston Celtics via 36 punten van uitblinker Bradley Beal met 115-112, de Knicks versloegen New Orleans Pelicans met 123-117.

Atlanta Braves één zege verwijderd van eerste titel in 26 jaar

09.40 uur: De honkballers van Atlanta Braves zijn nog één overwinning verwijderd van hun eerste kampioenschap sinds 1995. De Braves, met Antilliaan Ozzie Albies als tweedehonkman, wonnen het vierde duel met Houston Astros in de best-of-sevenserie met 3-2 en namen daardoor een voorsprong van 3-1. De ploeg uit Atlanta kan de World Series zondagavond voor eigen publiek beslissen.

„Dit is zo’n gaaf moment voor de stad”, zei Dansby Swanson na de zwaarbevochten zege in wedstrijd vier. „Maar we hebben nog één zege nodig.” De 27-jarige Amerikaan, afkomstig uit Atlanta, had een belangrijk aandeel in de overwinning. Swanson sloeg in de zevende inning een homerun en trok daarmee de stand gelijk, nadat Houston Astros een voorsprong van 2-0 had genomen. José Altuve liep in de eerste inning het eerste punt binnen en sloeg in de vierde inning een homerun.

Atlanta Braves knokte zich echter terug in de wedstrijd. Eddie Rosario liep in de zesde inning de 1-2 binnen, een inning later sloeg zowel Swanson als Jorge Soler een homerun voor de Braves. Albies kon aan slag niets uitrichten. De 24-jarige honkballer van Curaçao heeft met zijn ploeg nu echter wel het kampioenschap in de Major League voor het grijpen. Vorig seizoen ging de titel naar Los Angeles Dodgers, de ploeg van Oranje-international Kenley Jansen die ook afkomstig is van Curaçao.

De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.