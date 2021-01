Ajax richt pijlen op Kamaldeen Sulemana

De achttienjarige vleugelaanvaller is de beoogde opvolger van Quincy Promes als die naar Rusland vertrekt. Maar ook bij het aanblijven van de Oranje-international is Sulemana een serieus transferdoelwit.

Promes staat al langere tijd in de nadrukkelijke belangstelling van Spartak Moskou. Als de Russische club met een acceptabel bod komt, zal Ajax meewerken aan een vertrek van de 29-jarige aanvaller.

Kamaldeen Sulemana Ⓒ Getty Images

In de tussentijd schakelt Ajax door naar een vervanger. De clubleiding gooide meerdere lijntjes uit, maar is nu concreet in de markt voor de Ghanese aanvaller Sulemana. Ajax volgt het talent, dat zowel vanaf links als rechts kan spelen, al geruime tijd. De tweevoudig international speelt sinds vorig jaar februari voor FC Nordsjaelland, de Deense club waar ook Mohammed Kudus speelde voordat hij afgelopen zomer naar Ajax kwam.

Sulemana is dit seizoen in twaalf competitieduels goed voor vier doelpunten en drie assists. De Ghanees zou een relatief goedkope aanwinst zijn.