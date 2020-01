Bruma-flater: aanvaller PSV niet in Qatar door verlopen paspoort

Daardoor werd de aanvaller de toegang tot het vliegtuig van de Eindhovenaren ontzegd. Het was niet meer mogelijk hem nog aan boord te krijgen. Na de flinke flater van de Portugees - maar ook van de club, die over alle persoonsgegevens van zijn selectiespelers beschikt - hoopt PSV dat hij zondag alsnog kan afreizen naar Doha. De ploeg van interim-trainer Ernest Faber verblijft daar tot en met 12 januari.

Op de Instagram Stories van PSV was eerder op de dag nog wel te zien dat hij met de PSV-selectie op Schiphol aanwezig was. Voor een bezoek aan Qatar is overigens ook een paspoort vereist dat nog minimaal zes maanden geldig is.