Europese bond was niet blij met tv-optredens van arbiter Bas Nijhuis zingt toontje lager: ’UEFA is me liever kwijt dan rijk, maar zeg dat dan gewoon’

Door Mike Verweij

Bas Nijhuis: „Ik zou een internationale plek bezet houden, terwijl ik bijna geen wedstrijden meer zou krijgen.” Ⓒ HH/ANP

ZEIST - Scheidsrechter Bas Nijhuis (44) heeft zelf een streep gezet onder zijn internationale carrière, die al een seizoen op zijn einde liep. ,,Ik heb de KNVB gevraagd me van de lijst te halen”, zegt de tukker, nadat hij vernam dat de UEFA niet blij was met zijn optredens in het programma De Oranjezomer tijdens het EK voetbal.