Coric had tas al ingepakt, maar gaat tóch verder

Coric overleefde in de tiebreak van de derde set één wedstrijdpunt. Hij maakte in de beslissende set tevens een achterstand van 5-2 (dubbele servicebreak) ongedaan. „Ik was in gedachten mijn tas al aan het inpakken en ineens begon het weer te lopen en sloeg ik een aantal eerste services. Ik had wat geluk dat ik een ace op de lijn sloeg op matchpoint tegen”, zei Coric.

De als tweede geplaatste Kroaat speelt zaterdag in de halve finales tegen de Fransman Adrian Mannarino, die in drie sets won van de Belg David Goffin 4-6 7-5 6-3. Na de uitschakeling van Stefanos Tsitsipas is Coric, de mondiale nummer 14, op basis van de wereldranglijst de favoriet voor de titel.

De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Richard Gasquet uit Frankrijk en de Australiër Jordan Thompson. De als achtste geplaatste Gasquet was met 7-6 (8) 6-4 te sterk voor de Chileen Nicolas Jarry. Thompson versloeg zijn landgenoot Alex de Minaur, die als derde was geplaatst in Rosmalen: 4-6 6-2 6-3.

