Coronabom in Segunda División: 28 besmettingen bij Fuenlabrada

Enkele dagen geleden waren er al zes nieuwe extra coronagevallen. Daar zijn er nu twaalf bij gekomen, zo meldt Fuenlabrada - dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje - in een officieel statement. In totaal zijn er nu 28 spelers van Fuenlarbada besmet met Covid-19.

Mede daardoor is de wedstrijd van de nummer acht van de competitie tegen Deportivo la Coruña, die voor dit weekend op het programma stond, uitgesteld. De club uit Madrid laat weten dat ze „hun diepe pijn en bezorgdheid uiten over de resultaten die zijn verkregen bij de laatste coronatest.”

Eén besmette voetballer van Fuenlabrada werd vrijdag opgenomen in een ziekenhuis in La Coruña. Zijn situatie is stabiel. De symptomen van Covid-19 die hij vertoont, zijn volgens de artsen niet ernstig.

Fuenlabrada geeft in het statement tevens aan dat ze de voorgeschreven protocollen zullen volgen en contact gaan opnemen met La Liga.