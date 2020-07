’Sluiter wellicht terug als coach op WTA Tour’

De 42-jarige Rotterdammer werkt sinds begin juni samen met Julia Görges. Dat vertelt de Duitse tennisster in gesprek met Bild Zeitung: „Ik werk nu met Raemon Sluiter, de voormalig coach van Kiki Bertens. We zijn in eerste instantie een proefperiode overeengekomen. Er is ook geen zekerheid over wanneer het allemaal weer begint”, doelt ze op de coronapandemie.

Görges en Sluiter hebben al een aantal trainingen afgewerkt. „We hebben begin juni drie dagen samen getraind en de laatste tien dagen bij hem in Nederland. Dat is een tekorte periode om een beslissing te nemen. We willen na Berlijn kijken hoe het loopt en hoe het dan verdergaat. Maar ik hou van zijn stijl. Hij is zakelijk en denkt mee”, zegt Görges over de Nederlandse oud-prof.

Julia Görges Ⓒ ANP/HH

Sluiter zal Görges vanaf aanstaande maandag in Berlijn voor de eerste keer bijstaan. In de hoofdstad van Duitsland wordt een demonstratietoernooi afgewerkt. „Ik wil graag meemaken hoe Raemon bij een toernooi als coach is”, vertelt de Duitse, die bekend staat om haar agressieve spel vanaf de baseline.

Görges was in 2018 de nummer negen van de wereld. In dat jaar haalde ze de halve eindstrijd op Wimbledon. In de kwartfinales won ze toen van Bertens. De twee staan bekend als goede vriendinnen. Ook Bertens is er komende week bij in Berlijn. Het toernooi in Berlijn wordt eerst van 13 tot en met 15 juli gespeeld op gras in het Steffi Graf-stadion en daarna van 17 tot en met 19 juli op hardcourt in een hangar op het gesloten vliegveld Tempelhof.

Sluiter was van 2015 tot en met 2019 coach van Bertens. Onder zijn leiding groeide Bertens uit tot een wereldtopper. Ze won onder meer de prestigieuze toernooien van Cincinnati (2018) en Madrid (2019) en bereikte de vierde positie op de wereldranglijst. Aan het einde van 2019 eindigde de samenwerking tussen Bertens en Sluiter. De beste Nederlandse tennisster wordt nu getraind door Elise Tamaëla.