’Tom Dumoulin had niet op kop moeten gaan rijden’

De Limburger heeft met nog twee weken koers voor de boeg 1 minuut en 34 seconden achterstand op geletruidrager Adam Yates. „We kwamen er achter dat Sepp (Kus, red,.) een mindere dag had en uiteindelijk ook Tom. Dat was onze grootste teleurstelling. Hij is gewoon beter dan dat hij zelf denkt. Dat is erg jammer. Hij had helemaal niet zo nodig hard op kop moeten gaan rijden. Dan had de schade nog wat meer beperkt kunnen blijven. Hij had het niet hoeven doen en misschien zelfs niet moeten doen”, liet Maassen weten in gesprek met de NOS.

Dumoulin was al op kop van de groep gaan rijden voordat de ploegleiding dat kon voorkomen. Maassen: „Wij hoorden het te laat, toen was het kwaad eigenlijk al geschied. We moeten er eerlijk in zijn: hij had dat niet moeten doen. Hij gaf al aan dat hij niet goed was, dus waarschijnlijk was het resultaat anders niet heel anders geweest, maar het had niet gehoeven.”

Reactie Dumoulin

Dumoulin verklaarde zelf: „We zijn hier om de Tour te winnen, in eerste instantie met Primoz of met mij. Ik voelde vandaag: het gaat gewoon niet meer lukken. Ik voelde in de laatste paar kilometer van de Port de Balès, toen Wout het overnam van Robert, al dat ik niet de benen had om tot aan de finish met de besten mee te gaan. Ik moest een gaatje laten, maar kon in de afdaling wel weer aansluiten. Ik zat op hangen en wurgen mee. Ik heb toen op de Peyresourde de keuze gemaakt om op kop te gaan rijden voor Primoz.”

Na drie ritoverwinningen was het de eerste mindere dag van Jumbo-Visma in de Tour van dit jaar, erkende Maassen. „Daar moeten we eerlijk in zijn. We hadden het liever anders gezien, maar dat is de realiteit. Wij hadden in ons hoofd dat Primoz (Roglic, red.) aan het einde het verschil zou kunnen maken en dat Tom met de besten mee zou gaan.”