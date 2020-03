Coronavirus zorgt voor lege tribunes in Champions League

De Spaanse autoriteiten hebben besloten dat er geen toeschouwers naar binnen mogen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Atalanta komt uit Bergamo, een stad in het noorden van Italië waar het aantal besmettingen snel stijgt. Bij Atalanta spelen onder anderen de Nederlandse internationals Marten de Roon en Hans Hateboer. Mede dankzij twee doelpunten van Hateboer won de blauw-zwarte formatie afgelopen maand het eerste duel met Valencia met 4-1.

Vorige week was geen publiek welkom bij de wedstrijd in de Europa League tussen de Italiaanse club Internazionale en Ludogorets uit Bulgarije. De regering in Italië besloot woensdag dat vanwege het coronavirus tot 3 april bij alle sportwedstrijden in het land geen toeschouwers welkom zijn.