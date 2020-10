’Donny van de Beek kan de Thomas Müller van Manchester United worden’

Donny van de Beek in actie tijdens het duel met RB Leipzig. Ⓒ EPA

Marcus Rashford werd woensdag de zesde Manchester United-speler ooit met een hattrick in de Champions League. Natuurlijk ging het na de 5-0 zege van The Red Devils op RB Leipzig met name over de jonge Engelsman, maar ook de basisplaats van Donny van de Beek kreeg na afloop voldoende aandacht.