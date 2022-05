Zwaar teleurgestelde Dessers over meedogenloos Roma: ’Doet heel veel pijn’

De Belg kwam er woensdagavond nauwelijks aan te pas in Tirana. Steeds weer stuitte hij op het defensieve blok van de Romeinen. „Ik stond vaak tegen drie verdedigers. Als er dan rechte ballen komen zijn ze zo sterk en we hebben de ruimte die erachter lag net niet genoeg kunnen gebruiken. We werden nog een paar keer gevaarlijk, maar het was lastig, ook persoonlijk. Zij waren goed voorbereid en ze haalden goed de ruimte eruit”, aldus Dessers voor de camera van Veronica.

„Zij zijn meedogenloos”, vervolgde hij. „Zelfs als de bal niet in de buurt is komen ze met ellebogen en knietjes. Alles is geoorloofd. Maar ik moet ook onze eigen verdedigers complimenteren, op één momentje na hebben zij het perfect gedaan. We kunnen onszelf weinig verwijten.”