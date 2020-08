Streep door WK wielrennen in Zwitserland

De afgelasting heeft te maken met de maatregelen tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus door de Zwitserse overheid.

De overkoepelende wielerfederatie UCI wil het wereldkampioenschap alsnog in september in Europa laten plaatsvinden. „Voor de sport is dit evenement van groot belang”, aldus de UCI. „Daarom zullen we er alles aan doen een alternatief te vinden, bij voorkeur in Europa. De kans bestaat daarbij dat wel een deel van het programma wordt geschrapt.”