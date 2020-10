Ronald Koeman verliest eerste Clásico als trainer van FC Barcelona

In de eerste tien minuten was het al twee keer raak. Federico Valverde zette Real al na vijf minuten op voorsprong na een goede steekbal van Karim Benzema.

Drie minuten later maakte Ansu Fati al gelijk; hij tikte eenvoudig binnen na een voorzet vanaf links van Jordi Alba.

Real-verdediger Sergio Ramos, die een strafschop benutte, zette Real na ruim een uur opnieuw op voorsprong. De penalty was toegekend omdat Clément Lenglet Ramos vasthield. Voor Ramos was het zijn vijfde doelpunt ooit in El Clásico. Hij heeft al 25 strafschoppen op een rij benut.

Ook FC Barcelona claimde een penalty voor een overtreding op Lionel Messi, maar de arbiter zag er niets in.

Luka Modrić besliste het duel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Nadat Barcelona-doelman Neto de bal had losgelaten kwam die voor de voeten van de Kroaat terecht. Hij speelde zich vrij en schoot knap raak met buitenkant-rechts.

Koeman bracht in de slotfase Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé in, maar die wissels sorteerden weinig effect. Sergiño Dest en Frenkie de Jong deden de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Real Madrid had in aanloop naar de Spaanse topper twee keer verloren; in de competitie van Cádiz (0-1) en in de Champions League van Sjachtar Donetsk (2-3). FC Barcelona verloor vorig weekend in La Liga al van Getafe (1-0).

Door de nederlaag staat FC Barcelona tiende, Real is koploper. Barça heeft wel een duel minder gespeeld.

Voor Real-trainer Zinédine Zidane was het al zijn zesde Clásico in Camp Nou en hij verloor nog nooit in het stadion van FC Barcelona; drie keer won Real onder zijn leiding en drie keer werd het gelijk.