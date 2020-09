Dumoulin tiende in tijdrit op WK wielrennen

De Nederlander eindigde in het eindklassement na de rit over 31,7 kilometer op de tiende plaats, de Italiaan Filippo Ganna won goud in 35 minuten en 54 seconden. Het zilver was voor de Belg Wout van Aert, de Zwitser Stefan Kung pakte het brons. Jos van Emden eindigde als 21e. Titelverdediger Rohan Dennis uit Australië werd vijfde.

Dumoulin richtte zich bij zijn vertrek om 15.51 uur op Geraint Thomas, die op dat moment de snelste tijd in handen had. Achter Dumoulin gingen Ganna en Dennis nog van start, en vooral Ganna vloog uit de startblokken.

Bij het eerste meetpunt, na 14.9 kilometer, zat hij liefst 36 seconden onder de doorkomsttijd van Thomas, en ook Dennis dook daaronder. Al was de Australiër nog wel 20 seconden langzamer dan de Italiaan. Terwijl er nog vier renners achter hem zaten (onder wie Kung), nam Wout van Aert Thomas de eerste plaats af.

De Belg van Jumbo-Visma zag even later hoe ook Kung onder de tijd van Thomas binnen kwam, maar moest Ganna, die als een wervelwind gestart was, boven zich dulden. Dumoulin had zich in 2017 in Noorwegen tot wereldkampioen tijdrijden gekroond.