Willem II haalt Daniel Crowley terug

Crowley, die de Engelse en Ierse nationaliteit heeft, gold als een groot talent. De speler uit Coventry is door Aston Villa en Arsenal opgeleid. Vanuit Londen maakte hij in januari 2017 op huurbasis de overstap naar Go Ahead. Een half jaar later nam Willem II hem over van de Londense club. Crowley werd door Willem II nog een half jaar bij Cambuur gestald om speelminuten te maken.

In de zomer van 2019 keerde Crowley terug naar Engeland om bij Birmingham aan de slag te gaan. Dat verhuurde hem aan Hull City. Afgelopen zomer was Crowley even clubloos tot hij in oktober bij Cheltenham aan de slag ging. In twaalf wedstrijden in League One kwam hij tot één assist. Ook speelde hij vier bekerduels voor Cheltenham.

Spelverdeler Willem II?

Met Crowley haalt Willem II al voor de derde keer in een half jaar tijd een speler die op de zogenaamde ’tien’-positie het beste uit de voeten kan. In de zomer nam de Tilburgse club Ringo Meerveld over van FC Den Bosch. Eind vorige week betaalde Willem II een forse vergoedingssom aan AZ om Thijs Oosting in te lijven.

Willem II maakte pas werk van Crowley toen het niet mogelijk bleek om de beoogde spits Federico Girotti bij River Plate los te weken. Waarschijnlijk wordt Crowley opnieuw spelverdeler bij Willem II en gaat Oosting dieper spelen. De Engelsman kwam in zijn eerste periode bij Willem II tot 52 wedstrijden waarin hij zes keer scoorde en voor elf assists zorgde.

