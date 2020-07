Officieel: Zeljko Petrovic weer assistent van Dick Advocaat

De 54-jarige Montenegrijn ondertekende een contract voor komend seizoen in Rotterdam. Petrovic vult de vacature op die was ontstaan na het vertrek van Said Bakkati, die met Jaap Stam aan de slag is gegaan bij de Amerikaanse club FC Cincinnati.

De oud-international van het voormalige Joegoslavië werkte in het seizoen 2004-2005 al bij Feyenoord als assistent van Ruud Gullit. Petrovic, die voor onder meer PSV, RKC en Den Bosch voetbalde, was daarna zelf hoofdtrainer van onder meer RKC Waalwijk en ADO Den Haag.

Petrovic werkte eerder al onder Advocaat bij het Servische elftal, de Engelse club Sunderland en bij FC Utrecht. „Petrovic is een ervaren assistent-trainer, die heeft bewezen een goede combinatie te vormen met Advocaat”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. „We hebben er alle vertrouwen in dat Zeljko er samen met de overige stafleden voor gaat zorgen dat Feyenoord komend seizoen top presteert.”