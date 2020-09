’Bombarie rond comeback kan Raymond van Barneveld afleiden’

Michael van Gerwen (r) vormden met Raymond van Barneveld regelmatig het Nederlandse koppel tijdens de World Cup of Darts. Ⓒ ANP/HH

Voor Michael van Gerwen komt de aangekondigde comeback van Raymond van Barneveld in het darts niet uit de lucht vallen. „Ik heb het altijd al gezegd. Alleen vind ik zijn terugkeer wel wat kort op het afscheid zitten. Al doet iedereen het op z’n eigen manier. Het is prima dat hij terugkomt en voor de fans is het leuk”, stelt de huidige nummer één van de wereld.