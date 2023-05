Van Nistelrooy: ’Geen conclusies trekken die er nog niet zijn’

,,Het is mooi om het erover te hebben als het zover is. Nu is alle focus erop gericht om tweede te worden. We weten waar we vandaan komen en hoe hard we hebben gewerkt om in deze positie te komen. Nu moeten we de focus op zondag hebben en niet conclusies trekken die er nog niet zijn”, stelt Van Nistelrooy.

De matige wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die PSV met de hakken over de sloot won door een late goal van Xavi Simons, heeft de oefenmeester extra alert gemaakt. ,,Je kijkt waarom het moeizamer ging en waarom we wat moeizamer tot kansen kwamen, wat niet was terug te zien in de statistieken. Als je alleen naar de statistieken keek, was het een supergoede wedstrijd, maar dat vond ik niet qua het creëren van kansen. Je begint wat minder, komt op achterstand en dan moet je de wedstrijd omdraaien. We waren slordig aan de bal. De juiste manier van elkaar aanspelen, de coaching, het van kant tot kant wisselen, geduld hebben en niet te snel de eindpass willen geven. Dat kon allemaal beter. Er is het accent op gelegd om wat zuiverder te worden in de passing, in het innemen van de positie van spelers op de juiste plekken. Dan kom je tot meer kansen.”

Stevige tegenstand

SC Heerenveen is zelf verwikkeld in de strijd om deelname aan de play-offs voor een plek in de voorronde van de Conference League. De Friezen nemen momenteel de achtste plek, die daar recht op geeft, in en hebben een voorsprong van één punt op nummer negen RKC Waalwijk. Van Nistelrooy verwacht stevige tegenstand. ,,SC Heerenveen heeft veel voetballend vermogen op het middenveld, maar ook met de backs. En ook de centrale verdedigers willen spelen. Van nature willen zij voetballen en hun spel spelen. We weten ook dat ze verdedigend compact kunnen staan en dat goed kunnen. Dat heeft Van Wonderen voor de winterstop bewezen met een vijfmansdefensie.”

Van Nistelrooy heeft de beschikking over een grotendeels fitte groep. Ismael Saibari heeft deze week aansluiting gevonden bij de groepstraining en als de vrijdag- en zaterdagtraining geen problemen opleveren, dan is hij beschikbaar voor de wedstrijdselectie tegen SC Heerenveen. De langdurig geblesseerde Armando Obispo en Mauro Junior zijn nog altijd absent.