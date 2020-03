’Van Rijsselberghe beëindigt loopbaan per direct’

Dat meldt de NOS zondagavond. De windsurfer nam die beslissing kort nadat hij zich bij het WK niet had weten te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 31-jarige Van Rijsselberghe blijft de komende tijd fungeren als trainingspartner van Kiran Badloe, die na het prolongeren van zijn wereldtitel wél naar Tokio gaat.

De Texelaar werd zowel in 2012 als in 2016 olympisch kampioen in de RS:X-klasse en veroverde tijdens zijn carrière twee keer de wereldtitel.