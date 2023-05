Nyck de Vries: ’Tevreden met geboekte progressie’

De Vries start de Grand Prix van Miami zondag (start 21.30 uur) als vijftiende. „Als team hopen we natuurlijk verder naar voren te zitten, maar ik ben wel tevreden met de progressie die we dit weekeinde hebben geboekt van de vrijdag op de zaterdag”, aldus De Vries. „Dat was zeker niet vanzelfsprekend, we hebben echt wel wat dingen moeten veranderen om meer snelheid te vinden.”

Bekijk ook: Max Verstappen kan reputatie waarmaken in Miami

De AlphaTauri-coureur beseft dat een foutje in Miami zo gemaakt is, zoals Charles Leclerc overkwam in de slotfase van de kwalificatie. „Iedereen zoekt de limiet op en soms ga je er overheen. Als je van de racelijn afkomt, is het gripniveau erg laag”, stelde De Vries, die hoopt dat de weersomstandigheden zondag mogelijk nog in zijn voordeel werken.

Regen

Zaterdagavond regende het in Miami en zondag is die kans er ook nog, al lijkt het in de middag wel op te klaren. De wind zou ook nog een rol kunnen spelen. „Van mij mag het ook wel gaan regenen, dat biedt meer kansen.”