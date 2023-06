Tegenvaller TT Assen: voormalig wereldkampioen Marc Marquez zegt gehavend af

In de aanloop naar de race van zondag bleef Marquez weinig bespaard. De Spanjaard kwam tijdens de trainingen in Assen twee keer ten val. Vorige week op de Duitse Sachsenring ging hij liefst vijf keer onderuit. Daar hield Marquez een gekneusde enkel, een gebroken vinger en een gebroken rib aan over. Vooral die laatste kwetsuur valt hem zwaar, liet hij eerder deze week weten.

Bekijk ook: Zesvoudig kampioen Marc Márquez stuitert ook in Assen van de motor

Voor de ervaren Honda-coureur is het sowieso een zwaar seizoen. Hij miste door blessures de Grote Prijzen van Argentinië, Amerika, Spanje en Duitsland. Assen is dus de vijfde MotoGP die Marquez moet cancelen. Bovendien haalde hij het einde van de races in Frankrijk, Portugal en Italië niet.

In de stand om de wereldtitel heeft Marquez slechts vijftien punten, allen behaald in de sprints, de wedstrijden die daags voor de MotoGP worden gereden.