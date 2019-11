Verslagen Van den Brom ontmoet oude bekenden

De trainer van FC Utrecht moest met de domstedelingen zaterdagavond zijn meerdere erkennen in de Alkmaarders: 0-3. Na afloop kwam Van den Brom de spelers van AZ weer tegen. De kersverse internationals Calving Stengs en Myron Boadu en Jong Oranje-spelers Owen Wijndal poseerden maar al te graag met de ervaren trainer uit Amersfoort.

Van den Brom was onlangs op uitnodiging van AZ nog bij het Europa League-duel met Manchester United. Na afloop zocht hij de spelersgroep op in de kleedkamer. Arne Slot, tot vorig jaar assistent van Van den Brom, nam het roer over.

