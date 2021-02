Op het punt was al niet meer gerekend want verdediger Edmond Tapsoba scoorde in de vierde minuut van de blessuretijd. Het duel werd ook meteen beëindigd.

Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw als aanvoerder, leidde al na 5 minuten door een doelpunt van Florian Niederlechner. Dat betekende dat Leverkusen er voor de tiende keer op rij niet in slaagde de nul te houden in een competitieduel.

Bij Leverkusen had Timothy Fosu-Mensah een basisplaats. Nieuwkomer Jeremie Frimpong, overgekomen van Celtic, kwam na een klein uur in het veld.

Leipzig profiteert optimaal van puntenverlies Bayern München

RB Leipzig heeft in de Bundesliga optimaal geprofiteerd van de nederlaag van koploper Bayern München zaterdag bij Eintracht Frankfurt (2-1). De nummer 2 van de ranglijst pakte bij laagvlieger Hertha BSC 3 punten: 0-3. Daarmee bracht Leipzig de achterstand op de titelverdediger terug tot 2 punten.

Marcel Sabitzer opende in de 28e minuut de score. Nordi Mukiele verdubbelde de marge 20 minuten voor tijd. Willi Orban zorgde in de eindfase voor de derde treffer. Met de ruime competitiezege herstelde Leipzig zich van de nederlaag tegen Liverpool (0-2) afgelopen dinsdag in de Champions League.

Bij Hertha BSC ontbraken Deyovaisio Zeefuik, Daishawn Redan en Javairo Dilrosun in de wedstrijdselectie. Justin Kluivert viel bij de bezoekers in de 79e minuut in.

Bij Leipzig wilden ze na afloop nog niets horen over een mogelijk kampioenschap. „Het heeft geen zin om erover te praten, we zullen het zelf moeten laten zien”, benadrukte middenvelder Sabitzer. „Als we ons kunnen blijven concentreren op ons eigen spel, dan kan de titelrace tot aan het einde spannend blijven. Dit zijn in elk geval 3 heel belangrijke punten.”

Leipzig speelt op 3 april thuis tegen Bayern München.

