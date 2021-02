Peter Bosz laat met Leverkusen weer punten liggen door blunderende keeper

Op het punt was al niet meer gerekend want verdediger Edmond Tapsoba scoorde in de vierde minuut van de blessuretijd. Het duel werd ook meteen beëindigd.

Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw als aanvoerder, leidde al na 5 minuten door een doelpunt van Florian Niederlechner. Dat betekende dat Leverkusen er voor de tiende keer op rij niet in slaagde de nul te houden in een competitieduel.

Bij Leverkusen had Timothy Fosu-Mensah een basisplaats. Nieuwkomer Jeremie Frimpong, overgekomen van Celtic, kwam na een klein uur in het veld.

