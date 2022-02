Domper voor positief geteste Johan de Wit: coach Japanners vloog met TeamNL naar Peking

„Na een positieve PCR-test ben ik naar een isolatiehotel gebracht. Ik leef mee met de schaatsers en staf die zich voorbereiden op hun olympische wedstrijden. Ik zal ze op afstand steunen en ben ervan overtuigd dat ze de Olympische Spelen ten volle zullen beleven”, aldus de Nederlander.

De Wit heeft geen idee hoe hij het virus precies heeft opgelopen. „Ik stel mezelf nu constant die vraag”, vertelt hij telefonisch vanuit zijn isolatiehotel in Peking. „Ik houd ervan om naar mezelf te kijken. Als iets je gebeurt, is het in principe je eigen schuld. Er zullen vast redenen zijn. Misschien had ik vaker mijn handen kunnen wassen, ik heb geen idee.”

Amsterdam - Peking

De Wit, die al sinds 2015 werkt voor de Japanse bond, vloog vorige week woensdag vanaf Amsterdam naar Peking. De coach zat op hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse sporters en begeleiders.

Om de kans op corona zo klein mogelijk te houden, had sportkoepel NOC*NSF geregeld dat de ongeveer negentig leden van TeamNL zo goed als mogelijk gescheiden werden gehouden van andere reizigers en aanwezigen op Schiphol. De schaatsers, shorttrackers en andere sporters verzamelden zich na het inchecken op de luchthaven in een speciaal gereserveerde lounge.

De Wit achterin

De Wit zat achterin het grotendeels lege toestel, net als sporters uit onder meer Hongarije en België en Nederlandse journalisten. Zij maakten allemaal geen deel uit van de gecreëerde ’bubbel’. De leden van TeamNL hadden het voorste deel van het toestel tot hun beschikking, zodat zij ook weer als eersten van boord konden.

In Peking werkt de organisatie van de Winterspelen met een zogenoemde ’superbubbel’. Iedereen moet zich bij aankomst laten testen op het coronavirus en vervolgens elke dag opnieuw. De deelnemers aan de Spelen worden gescheiden gehouden van de Chinese bevolking.

De Wit lijkt het virus te hebben opgelopen in het olympisch dorp of op de schaatsbaan (of de weg daar naartoe). In het olympisch dorp arriveren namelijk nog steeds deelnemers aan de Spelen. De laatste groep Nederlandse sporters arriveerde donderdagochtend in Peking.

Johan de Wit kan voorlopig niet op het ijs staan. Ⓒ HH/ANP

TeamNL ontloopt de dans nog

In TeamNL is vooralsnog niemand positief getest op het coronavirus. Of dat voor de nieuwste groep ook geldt, moet donderdag en de dagen daarna blijken. Chef de mission Carl Verheijen en technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF geven later op de dag een persconferentie over de gang van zaken bij TeamNL in aanloop naar de Spelen, die vrijdag beginnen.