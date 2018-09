Prima Verhofstad net naast WK-podium

De 22-jarige turner van Flik-Flak volbracht zijn oefening zonder fouten. Het leverde hem een score van 14,333 op. Het was de eerste keer dat de Bosschenaar een finale op een groot toernooi turnde.

In de moderne tijd deed een Nederlandse turner het nooit beter in een WK-finale op het onderdeel vloer. Jeffrey Wammes eindigde in 2005 in Melbourne als vijfde.

Het goud was voor titelverdediger Kenzo Shirai. De Japanner was net als in de kwalificaties een klasse apart en kwam tot een score van 15,633. Het was zijn derde wereldtitel op vloer na Antwerpen (2013) en Glasgow (2015). In Montreal veroverde hij ook al brons op de meerkamp. De Israëliër Artem Dolgopyat (14,533) werd tweede, de Amerikaan Yul Moldauer (14,500) derde.

Er namen negen turners deel aan de finale, omdat ook de Chileen Tomas Gonzalez na een toegekend protest was toegevoegd. Gonzalez viel aanvankelijk buiten de finale nadat de Nederlandse turners in de kwalificaties een herkansing hadden gekregen. Er was een gat in de vloer geconstateerd. Verhofstad greep die buitenkans aan. Zijn eerste oefening was goed voor een score van 13,866, bij zijn tweede poging werd het 14,433; zijn hoogste score ooit en goed voor een plaats tussen de acht finalisten, later negen. Zaterdag bleef hij één tiende onder zijn kwalificatiescore, wellicht door iets strengere jurering.