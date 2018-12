Nibali: 'Tweede zege Lombardije veel lastiger'

,,Nu zag iedereen mij als de favoriet, dat maakte het veel lastiger dan in 2015'', zei Nibali, die op zo'n 15 kilometer van de streep in Como de beslissende demarrage plaatste in de afdaling van de Civiglio.

De Italiaan, een meester in het dalen, reed weg bij zijn Franse medevluchter Thibaut Pinot en bezorgde zijn ploeg Bahrain-Merida de eerste klassiekerzege. ,,Mijn teamgenoten hebben enorm hard voor me gewerkt. Daardoor kon ik het seizoen mooi afsluiten. Na een seizoen met veel goede resultaten wilde ik graag nog een keer winnen. Eindelijk heb ik weer een grote overwinning binnen, ik ben dolgelukkig'', zei de 32-jarige Siciliaan.

Nibali eindigde dit jaar als derde in de Giro en als tweede in de Vuelta. De Tour de France sloeg hij over.