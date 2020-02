Sensationeel wereldrecord polsstokhoogspringen Zweed Armand Duplantis

Duplantis verbeterde het record dat Renaud Lavillenie in 2014 vestigde. De Fransman sprong toen in Donetsk over een hoogte van 6,16 meter.

Duplantis veroverde vorig jaar in Berlijn al de Europese titel in de buitenlucht. De zoon van een Amerikaanse vader en Zweedse moeder werd op zijn vijftiende wereldkampioen bij de junioren onder de 18 jaar. Twee en drie jaar later veroverde hij de wereldtitel voor junioren onder de 20 jaar.