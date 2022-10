Lewandowski evenaart Messi bij zege Barça

De 34-jarige Poolse spits was daarmee de eerste speler sinds Lionel Messi die zes competitiewedstrijden op rij scoorde voor Barcelona, dat met 19 punten uit zeven duels voorlopig aan kop gaat in La Liga. Regerend kampioen Real Madrid speelt zondag in eigen stadion tegen Osasuna en komt bij winst op 21 punten.

Geen Nederlanders

Frenkie de Jong en Memphis Depay ontbraken allebei in de selectie van FC Barcelona, dat een aantal keer ontsnapte bij grote kansen van Mallorca. Beide Oranje-internationals raakten vorige week donderdag in de uitwedstrijd tegen Polen in de Nations League (0-2) geblesseerd aan hun bovenbeen. De Jong sluit vermoedelijk snel weer aan bij Barcelona en ook de blessure van Depay lijkt niet heel ernstig.

