Premium Het beste van De Telegraaf

Veiligheidsbobo’s Pavlica en Karjalainen staan al tijden ter discussie Met UEFA-veiligheidsexperts als aandachtige toeschouwers moet AZ vrezen voor zware straf

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Bizarre beelden uit het AZ-stadion. Ⓒ PROSHOTS

ALKMAAR - Dat de twee hoogste veiligheidsbobo’s van de UEFA, de Fin Juha Karjalainen en de Sloveen Zeljko Pavlica, donderdagavond in Alkmaar ‘live’ getuige waren van de door AZ-hooligans veroorzaakte rellen in het Conference Leagueduel met West Ham United, zal de club geen goed doen. Wie zijn deze twee heren, die er maar niet in slagen de veiligheid in en rond de Europese stadions te kunnen waarborgen?