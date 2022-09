Sven Botman zegt af voor komende duels Jong Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Verdediger Botman zegt af voor komende duels Jong Oranje

11:38 uur Sven Botman van Newcastle United doet in de komende interlandperiode niet mee met Jong Oranje. De verdediger heeft bij bondscoach Erwin van de Looi aangegeven zich tijdens deze periode in september te willen richten op zijn club. Voor Botman wordt geen vervanger opgeroepen. De selectie van Jong Oranje bestaat nu uit 22 spelers.

Botman speelde tot dusver twaalf interlands voor Jong Oranje en scoorde hierin twee keer. Hij debuteerde op 8 september 2020 in de wedstrijd tegen Noorwegen (2-0 winst).

Jong Oranje begint deze week aan de oefencampagne voor het Europees kampioenschap van 2023. Het team van Van de Looi speelt oefenwedstrijden tegen België en Roemenië.

Engelse bondscoach roept Henderson alsnog op

11:25 uur Jordan Henderson is alsnog opgeroepen voor de Engelse voetbalselectie. Bondscoach Gareth Southgate heeft de aanvoerder van Liverpool toegevoegd aan zijn groep voor de wedstrijden tegen Italië en Duitsland in de Nations League. Aanvankelijk was Henderson er niet bij vanwege een blessure aan een hamstring. Volgens Liverpool is hij inmiddels voldoende hersteld. "Hij is weer voluit in training."

Doelman Van Crooij traint mee bij Sparta

10:53 uur Delano van Crooij traint voorlopig mee met Sparta Rotterdam. De 31-jarige doelman speelde de afgelopen zeven seizoenen voor VVV-Venlo. Hij speelde in die periode 69 wedstrijden voor de Limburgers. Bovendien werkte hij samen met Maurice Steijn, de huidige trainer van Sparta.

Delano van Crooij is een broer van Sparta-aanvaller Vito. Sparta, dat kampt met blessureproblemen bij de doelmannen, heeft nog niet gezegd wat de concrete plannen met de keeper zijn.

Franse voetballers zien ook Digne afvallen

10:17 uur Bij de voetbalselectie van Frankrijk is in aanloop naar de wedstrijden met Oostenrijk en Denemarken in de Nations League ook Lucas Digne afgevallen. De nationale bond zegt dat de verdediger van Aston Villa te veel last heeft van een blessure aan een enkel. Hij wordt vervangen door Adrien Truffert van Rennes.

Digne was een dag eerder bij de selectie gehaald, nadat Theo Hernández (AC Milan) niet fit genoeg bleek. Ook doelman en aanvoerder Hugo Lloris trok zich terug wegens een blessure. Bondscoach Didier Deschamps mist ook al onder anderen aanvaller Karim Benzema (Real Madrid) en middenvelder Paul Pogba (Juventus).