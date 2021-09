Super Bowl-legende Tom Brady weet niet van ophouden: ’Ik kan zeker de 50 jaar halen’

Zei Brady (die in augustus 44 jaar werd) begin dit jaar voor zijn zevende Super Bowl-zege nog te hopen als 45-jarige op het veld te staan, inmiddels zijn daar vijf jaar bijgekomen. „Het lijkt mij niet zo moeilijk om de vijftig te halen. Ik denk zeker dat ik dat kan.” Daarbij insinueerde hij ook bij zijn huidige team Tampa Bay Buccaneers te blijven. „Florida is een van de beste staten om met pensioen te gaan. Dus ik wil hier nog even lekker spelen en dan van mijn pensioen genieten.”

Dat er nog weinig sleet op zit bij Brady, toonde hij vorige week tijdens de opener van het seizoen. Met vier touchdowns, was Brady hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 31-29 zege op Dallas Cowboys.