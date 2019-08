Dreun FC Utrecht: ’Het is verschrikkelijk’

„Het is verschrikkelijk. Je bent hier een heel jaar mee bezig. De hele voorbereiding was afgestemd op deze twee wedstrijden”, aldus de Amersfoorter.

FC Utrecht ging donderdag onderuit in de verlenging (2-1). In de eerste helft, toen Utrecht tegen het einde de score opende, leek er nog niets aan de hand. Van den Brom: „We moeten het bij onszelf zoeken, met name de tweede helft. Deze tik weegt heel zwaar. We weten allemaal namelijk wat het is om Europees voetbal te spelen.”

Schuldig

Aanvoerder Willem Janssen was samen met doelman David Jensen schuldig aan het beslissende tweede tegendoelpunt. „In de tweede helft waren we onherkenbaar. We deden niet meer wat we hadden afgesproken. Daar schaam je je voor. Dit dreunt wel even na”, zei hij.

FC Utrecht begint de Eredivisie zondag met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.