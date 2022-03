Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik verwacht in Ronde van Vlaanderen wat beter te zijn’ Mathieu van der Poel heeft slecht nieuws voor rivalen

Door Hans Ruggenberg

Mathieu van der Poel komt juichend over de streep. Nummer twee Tiesj Benoot klapt voor de Nederlander. Ⓒ ANP/HH

WAREGEM - Het regende aanvallen in de finale van Dwars door Vlaanderen, maar Mathieu van der Poel toonde altijd de indruk dat hij alles onder controle had. Het 27-jarige fenomeen beukte heel de dag als een bezetene op zijn pedalen, ten teken dat hij goed in zijn vel zit. Dat hij na al zijn inspanningen nog een verwoestende en winnende sprint in de benen had, is opgeteld bij de mededeling die Van der Poel deed, slecht nieuws voor zijn rivalen. „Ik voelde me niet de hele race geweldig, en verwacht zondag in de Ronde van Vlaanderen wat beter te zijn.”