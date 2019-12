Van Marwijk denkt dat hij stopt als coach

Vorige week werd Van Marwijk (67) ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat kwam voor hem onverwacht. Hij was daar sinds maart actief. Van Marwijk: „Als ik nu moet kiezen tussen coach zijn of opa, dan kies ik voor het laatste.”

Bekijk ook: Van Marwijk ontslagen bij Emiraten

Van Marwijk was van 2015 tot en met 2017 bondscoach van Saudi-Arabië, waarmee hij zich plaatste voor het WK van 2018. Op het WK had hij niet de leiding over Saudi-Arabië, maar over Australië. Hij was op de achtergrond ook adviseur bij PSV, waar zijn schoonzoon Mark van Bommel trainer is.

Van 2008 tot 2012 was Van Marwijk bondscoach van Oranje. Op het WK van 2010 bereikte hij met Nederland de finale. In het Soccer City van Johannesburg was Spanje destijds te sterk.

Van Marwijk was clubtrainer bij onder meer Feyenoord, Borussia Dortmund en Hamburger SV. Met Feyenoord won hij de UEFA Cup. Als speler kwam Van Marwijk uit voor onder meer Go Ahead Eagles en MVV.