Bayern-baas Oliver Kahn in zak en as: ’Zeer bittere en teleurstellende avond’

„Een zeer bittere en teleurstellende avond voor ons en alle fans. Onze spelers gooiden alles erin en geloofden altijd in doorkomen. Deze confrontatie hebben we niet in München verloren. Toch zijn we voor de tweede keer op rij uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League”, schreef Kahn op Twitter. Bayern verloor vorige week met 1-0 in Spanje.

„Daarom is het nu zaak om de juiste conclusies te trekken, om de koers uit te zetten voor het komende seizoen. Eerst is het tijd om ons volledig op het kampioenschap te concentreren. Gefeliciteerd Villarreal!”