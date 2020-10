’Met Feyenoord naar situatie bij Ajax toe’

„Ik heb voor mezelf een soort lijst gemaakt met tien, vijftien clubs, waarover ik zou willen nadenken. Maar interesse bleef lang uit. Tot de laatste dagen, maar ook toen werd die nooit echt concreet. Dus heb ik niet hoeven nadenken over een vertrek bij Feyenoord.”

Het EK kan volgend jaar als springplank naar de Europese top dienen. „Zo dacht ik er afgelopen seizoen ook over, maar helaas werd het EK vanwege corona uitgesteld. Maar het is duidelijk dat het EK belangrijk kan zijn. Topclubs kijken toch hoe je topwedstrijden speelt. Bij Feyenoord heb ik nog niet een keer Europees overwinterd. Ik denk dat het wel een rol speelt in hoe je er in Europa op staat”, aldus Berghuis.

„Dat is ook logisch”, vervolgt hij. ,,Ik vergelijk het vaak met de jongens van Ajax, die ook in de Eredivisie spelen, maar een geweldige Champions League-campagne hebben gehad, waardoor ze gewild zijn bij de clubs in Europa. Dat is ook iets waar we met Feyenoord naartoe moeten en volgens Frank Arnesen ook willen. Ik heb nog wel de ambitie om de stap te maken, want ik wil het maximale uit mijn carrière halen.”

