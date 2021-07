Fabio Jakobsen verlengt contract bij Deceuninck-Quick-Step

De 24-jarige renner is blij met zijn nieuwe verbintenis: „Ik ben zo blij dat ik bij deze ploeg blijf. Ik wil Patrick (Lefevere, manager van de ploeg, red.), de staf en de sponsoren bedanken voor hun fantastische steun. Ik kijk uit naar de komende twee jaar om races te gaan winnen met mijn teamgenoten, stap voor stap.”

Jakobsen maakte bijna een jaar geleden tijdens de Ronde van Polen een verschrikkelijke clash. In april maakte hij na maanden van herstel zijn comeback. Sindsdien heeft Jakobsen de Ronde van Turkije, de Ronde van de Algarve, het Critérium du Dauphiné en het Nederlands kampioenschap afgewerkt.

Patrick Lefevere zegt over Jakobsen: „Als je ziet waar Fabio vandaan komt, is het gewoon een wonder. Fabio heeft veel talent, vaardigheden en ambitie, en we zullen samen blijven werken naar de volgende races. Hij heeft veel meegemaakt, maar het team stond achter hem en dat zal nooit veranderen. In het verleden versloeg hij de grootste sprinters van de wereld, en we zijn ervan overtuigd dat hij op een dag zijn handen weer in de lucht kan steken.”