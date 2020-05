Telstar legt ’monument’ Korpershoek langer vast op weg naar eretitel

Met 367 wedstrijden in het eerste elftal van ’de Witte Leeuwen’ staat Korpershoek op de tweede plaats, achter Fred Bischot. Die kwam tot 372 duels, een aantal dat Korpershoek als de coronacrisis niet plaats had gevonden al geëvenaard en overtroffen had.

Klappen van de zweep

„Ik ben hier erg blij mee” zegt trainer Andries Jonker op de clubwebsite. „Frank is een jongen van de club en kent de zogeheten klappen van de zweep. Met zijn kwaliteiten op en naast het veld weet ik zeker dat wij ook komend seizoen veel plezier gaan beleven aan Frank.”

En ook de captain zelf is tevreden. „Ja absoluut. Het afgelopen seizoen is raar ten einde gekomen, dus ik popel om straks weer het veld op te gaan. Ik ben trots op het feit dat ik al zo lang dit mooie shirt mag dragen en voel de waardering vanuit de club. Het was voor mij dan ook geen moeilijke keuze om mijn verblijf nog een jaar te verlengen.”

Ajax

Korpershoek is als techniektrainer van de jeugd ook actief bij Ajax. Tijdens het onderlinge bekerduel van december vorig jaar (3-4) scoorde de middenvelder zelfs nog tegen de Amsterdammers.