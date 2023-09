Jan van Halst nieuwe directeur van Ajax

De voormalig directeur van AZ is de nieuwe sterke man van Ajax, maar moet nog overeenstemming bereiken met zijn vorige werkgever over de indiensttreding bij Ajax. Formeel mag hij dat pas 1 september 2024. Maar er wordt ingezet op een eerdere start. Tot die tijd staat Van Halst als titulair directeur aan het roer.

Door deze overstap behoort Van Halst momenteel niet meer tot de rvc, waar hij pas sinds 26 mei 2023 deel van uit maakte. De kans is groot dat Van Halst wanneer Kroes aantreedt de weg terug bewandelt. „Idealiter ziet de rvc Van Halst terugkeren als commissaris, vanzelfsprekend met inachtneming van de daartoe behorende procedure”, zo schrijft Ajax op zijn website.

Van Halst was tussen 1999 en 2002 speler bij de Amsterdammers, in zijn laatste seizoen legde hij met de club beslag op de dubbel. Na zijn carrière als voetballer was hij al commercieel en technisch directeur bij FC Twente.