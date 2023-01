Schreuder zag nerveuze start Ajax, maar tevredenheid over discipline en vechtlust

„Ik vond dat we de wedstrijd heel slecht begonnen, heel nerveus en FC Twente het gevoel gaven, dat er iets te halen viel. Dat hadden we niet zien aankomen”, aldus Schreuder. „Eigenlijk was het de hele week prima en ook vorige week goed. Het centrum heeft het ook prima gedaan de vorige wedstrijden. Ik vond dat we ditmaal heel nerveus begonnen en FC Twente het gevoel gaven dat er iets te halen viel. Normaal moet je als je thuis speelt de tegenstander het gevoel geven dat er niks te halen valt.”

Een rode kaart voor Devyne Rensch in de 35e minuut was een breekpunt in de wedstrijd. „Na die twee kansen kwamen we wel beter in de wedstrijd. Na de rode kaart was het een kwestie van het verdedigend goed neerzetten. Ik vind dat ze het qua discipline en vechtlust uitstekend hebben gedaan. En nog een grote kans hebben gecreëerd in de tweede helft met Kenneth Taylor. Over de discipline en de bereidheid van het team ben ik zeker tevreden, maar het begin was niet wat we willen zien van ons Ajax.”

Bekijk ook: Tiental Ajax kan tegen FC Twente voor vijfde keer op rij niet winnen

Teleurstelling over het gelijkspel bij de spelers van Ajax. Ⓒ ANP

Schreuder constateerde dat het bij het moment van de rode kaart niet goed stond achterin bij Ajax. „Op dat moment stonden we onnodig één tegen één. We verliezen voorin de bal. Die wordt naar voren geschoten en dan gebruikt Van Wolfswinkel zijn lichaam heel goed. Daar trappen we dan in. Dan kan hij de rode kaart trekken.”

Rensch

De Ajax-trainer hield in het midden of de mindere avond van Rensch gevolgen heeft voor de positie van de jonge verdediger in het elftal. „We zullen dit met elkaar bespreken. Ik vind dat Devyne het in de oefenwedstrijden van de winterstop en tegen NEC goed heeft gedaan links centraal. Tegen Den Bosch speelde hij rechts centraal en dat heeft hij ook goed gedaan. Ik zag het niet aankomen bij Devyne dat we zo zouden beginnen.”

Rensch ging per brancard het veld af, omdat hij bij het ten val brengen van Ricky van Wolfswinkel, waarvoor de verdediger de rode kaart zou krijgen, onbedoeld de schoen van de FC Twente-spits in het gezicht had gekregen en daardoor groggy was. Schreuder kwam na afloop met een positief medisch bericht over de verdediger. „Ik heb van de dokter gehoord dat het er niet zo slecht uitziet.”

Bekijk ook: Rulli moest Noppert spelen bij Argentinië

Rulli

Ook over zijn nieuwe doelman Geronimo Rulli, die zijn debuut maakte in de Eredivisie, had Schreuder een kritische noot. „Ik vond hem twee keer te veel risico nemen. Dat hoeft hij niet te doen van ons. We willen graag dat hij meevoetbalt, maar die keuzes moet hij beter maken op dat moment. Voor de rest vind ik wel, dat hij een bepaalde uitstraling heeft en de ballen pakt, die hij moet pakken.”