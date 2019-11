FC Volendam blijft meedoen in tweede periode

De ploeg van trainer Wim Jonk was in Brabant met 2-1 te sterk voor Top Oss. Voor de bezoekers kwamen Jelle Duin (strafschop) en Martijn Kaars tot scoren. Voor de thuisploeg trof Philippe Rommens in de zesde minuut doel (1-0). Alle goals vielen in de eerste helft.

Voor FC Volendam was het de vierde competitiezege op rij. De Noord-Hollandse club staat nu in de periodestand op dertien punten, evenveel als koploper NEC dat één wedstrijd minder speelde. Op de ranglijst van de reguliere competitie staat Volendam zesde, met zes punten minder dan lijstaanvoerder SC Cambuur en nummer twee De Graafschap.

Roda JC kwam bij hekkensluiter FC Dordrecht niet verder dan 1-1. De Limburgse club haalde uit de laatste drie wedstrijden slechts twee punten.

FC Eindhoven won thuis met 2-0 van MVV dankzij treffers van Rigino Cicilia en Kaj de Rooij in de slotfase.