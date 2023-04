Premium Het beste van De Telegraaf

Roep Heitinga om duidelijkheid snel beantwoord; benoeming Mislintat als technisch directeur kwestie van tijd Jan van Halst beoogd opvolger van Danny Blind bij Ajax

Jan van Halst Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - Ajax is van plan om de ene Ziggo Sport-analyticus in te ruilen voor de andere voor wat betreft de rol van commissaris technische zaken in het controlerend orgaan van de club. Dit melden bronnen rond de sportzender, waarvan het moederbedrijf Ziggo hoofdsponsor is van de Amsterdammers. De regerend landskampioen dacht aanvankelijk dat Danny Blind zijn rol weer zou oppakken na zijn tijdelijk dienstverband als assistent-bondscoach, maar daar zag de oud-speler van af. Daarom moest Ajax op zoek naar een nieuwe voetbalcommissaris en die hebben de Amsterdammers gevonden in Blinds Ziggo-collega Jan van Halst.